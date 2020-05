Polizei in Grevenbroich ermittelt : Betrugsversuch bei Oldtimerverkauf

Polizei in Grevenbroich ermittelt

Siegfried Fanter mit seinem gepflegten VW Käfer, den er verkaufen will. Nach einem vermutlichen Betrugsversuch schaltete er die Polizei ein. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Elsen Der 80 Jahre alte Siegfried Fanter aus Elsen wollte sein Oldtimer im Internet verkaufen. Dabei wurde er fast zum Opfer von Betrügern. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Wie neu sieht das blaue VW Käfer-Cabrio von Siegfried Fanter aus, dabei ist es schon 45 Jahre alt – ein Oldtimer. Doch der Elsener will sich von seinem Schatz trennen, aus gesundheitlichen Gründen „darf ich nicht mehr Auto fahren“. Ein Verkaufsversuch endete damit, dass die Polizei wegen „versuchten Leistungsbetrugs“ ermittelt. „Ich wäre fast in eine Falle gegangen“, sagt Fanter. Er fiel aber auf den vermutlichen Betrugsversuch nicht herein.