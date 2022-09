Polizei-Einsatz in Grevenbroich : Mann mit gestohlenen Kennzeichen und Waffe erwischt

Ein Streifenwagen der Polizei (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wevelinghoven Die Polizei hat am Dienstagnachmittag bei einem Autofahrer an der Grünstraße in Wevelinghoven gefälschte und gestohlene Kennzeichen sowie eine Waffe gefunden.

Wie die Kreispolizeibehörde am Mittwoch mitteilte, waren zunächst Beamte aus Jüchen auf eine Person aufmerksam gemacht worden, die angeblich mit einem Fahrzeug ohne gültige Kennzeichen unterwegs war. Die Polizisten konnten den Betroffenen schließlich in Wevelinghoven antreffen.

Die nicht zugelassenen Kennzeichen konnte die Polizei im Fahrzeug des Mannes auffinden, es handelt sich offenbar um Komplett-Fälschungen. Weiterhin wurden in dem Auto auch Kennzeichen gefunden, die zuvor in Mönchengladbach gestohlen worden waren. Bei der Waffe, die die Beamten darüber hinaus im Fahrzeug fanden, soll es sich um eine Luftdruckwaffe handeln.

Wie die Polizei mitteilte, unterliegen auch Luftdruckwaffen dem Waffengesetz. Je nach Art und Nutzung wird ein kleiner Waffenschein benötigt. Das Anbringen von Kennzeichen, die nicht vom Straßenverkehrsamt ausgegeben wurden, zieht ebenfalls Konsequenzen nach sich. In diesem Fall muss sich der Mann wegen des Diebstahls von Kennzeichen, des Kennzeichenmissbrauchs, wegen Urkundenfälschung und des Waffenbesitzes verantworten. Verkehrskommissariat und Kriminalkommissariat haben die Ermittlungen übernommen.

