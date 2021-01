Grevenbroich Das Mädchen hatte sein Elternhaus am Montagvormittag verlassen und blieb über Stunden verschwunden. Am Abend meldete die Polizei, dass es nach Hinweisen wohlbehalten angetroffen wurde.

Das am Montag vermisste elfjährige Mädchen aus Grevenbroich-Wevelinghoven ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das meldete die Polizei am Abend. Demnach ist das Mädchen im Raum Hessen angetroffen worden.

Die Minderjährige hatte ohne das Einverständnis der Erziehungsberechtigten am Montag gegen 10.30 Uhr ihre Wohnanschrift in Wevelinghoven verlassen und war nicht zurückgekehrt. Zuletzt hatte man sie am Bahnhof in Grevenbroich gesichtet.