Politiker nach Gewalt-Attacke in Grevenbroich Rechtsstaat soll hart durchgreifen, OSD weiter ausgebaut werden

Der junge Mann war am Dienstagabend von einer acht bis zehn Mann starken Gruppe über einen Abschnitt der Bahnstraße gehetzt und schließlich auf der Kreuzung umringt und blutig geschlagen worden. Mehrere Autofahrer wurden Zeugen der Attacke und verständigten die Polizei. Die Tätergruppe flüchtete anschließend in Richtung Platz der Republik – die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Beteiligten geben kann, sich unter 02131 3000 zu melden. Das Opfer, das Verletzungen am Kopf erlitten hatte, aber nicht stationär im Krankenhaus behandelt werden musste, soll angegeben haben, die Täter nicht zu kennen.