Antrag an die Verwaltung : Detektive sollen wilden Müll untersuchen

Grevenbroich Die Ratsfraktion „Mein Grevenbroich“ will Mülldetektive einsetzen, um Verursacher von wilden Müllkippen ausfindig zu machen. Auch die Strafen für Umweltsünder sollen erhöht werden. Andere Städte sind Vorbilder für die Idee.

Die Ratsfraktion von „Mein Grevenbroich“ sagt Umweltsündern den Kampf an. Sie fordert, dass Mülldetektive eingesetzt werden, die bei wilden Müllkippen nach Hinweisen auf Verursacher suchen. In einem nächsten Schritt sollen diese dann mit hohen Bußgeldern zur Kasse gebeten werden. Müllansammlungen in der Stadt, in Naherholungsgebieten, in Parks und Grünanlagen kämen häufig vor, sagt Fraktionsvorsitzende Martina Suermann-Igné. Auch weggeworfene Zigarettenkippen seien ein Problem, da dadurch das Grundwasser belastet werde. Eine korrekte Müllentsorgung müsse nachgehalten werden, teilt die Fraktion in einem Antrag an den Rat mit: „Das Image einer Stadt wird auch durch die Sauberkeit und den Pflegezustand geprägt.“