Politik in Grevenbroich : Linke und GGV lassen gemeinsame Fraktion platzen

Politik in Grevenbroich

Grevenbroich Politisch vertraten sehr weit voneinander entfernte Positionen. Doch in einer gemeinsamen Fraktion bekamen Linke und GGV mehr Mittel und Ausschussposten. Mit dem Platzen des Zweckbündnisses geht nun beides verloren.

Die kleinste Fraktion im Rat ist ist nicht über ihre Startphase hinaus gekommen: Walter Rogel-Obermanns, Die Linke, und Dirk Hayartz, GGV – Grevenbroich gemeinsam verändern, gehen nach anderthalb Monaten Zusammenarbeit wieder getrennte Wege. Rogel-Obermanns schreibt an Bürgermeister Klaus Krützen: „Um Schaden von mir und meiner Partei abzuwenden, habe ich mich dazu entschieden...“ Hayartz erklärt, die Trennung sei nicht einvernehmlich erfolgt. Natürlich sei Rogel-Obermanns länger im Rat als er, aber „deswegen lässt sich die GGV nicht die Butter vom Bot nehmen.“ Da durch die Trennung der Fraktionsstatur verloren geht, gibt es erhebliche personelle und finanzielle Konsequenzen. So bekommt eine Fraktion in Grevenbroich pro Jahr 8302 Euro. Einzelmitglieder im Rat erhalten 2490 Euro. Zudem wird gerade geprüft, ob die insgesamt zwölf Personen, die die nun geplatzte Fraktion für die Ratsausschüsse benannt hat, ihre Posten verlieren.