Politik in Grevenbroich Keine Chance für einen Elektronik-Markt?

Die sechs Ratsfraktionen haben im Herbst 2022 an einem Strang gezogen und gemeinsam eine Neuauflage des Einzelhandelsstandort-Konzepts (ESK) beschlossen. Dabei ging es SPD, CDU, Grünen, FDP, Mein Grevenbroich und UWG vor allem darum, das ESK an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Denn seit der letzten Aktualisierung des Konzepts, die vor fünf Jahren erfolgte, sind deutliche Veränderungen in der Struktur des örtlichen Einzelhandels eingetreten. Vor allem die nach Corona gestiegenen Online-Verkäufe machen sich in der Fußgängerzone und ihrer Peripherie bemerkbar, aber auch der Krieg in der Ukraine.