Pokemon-go-Fieber grassiert bei Nadine Masson aus Grevenbroich immer noch

Grevenbroich Die Begeisterung für die virtuelle Pokemon-Welt reißt bei Nadine Masson nicht ab. Seitdem sie 1999 auf dem Gameboy die erste Version der Mini-Monster kennen lernte, ist sie im Fieber.

Ob im Stadtpark oder den Straßen rund um den Schützenplatz Laach: überall rennen Menschen mit Smartphone in der Hand und gesenktem Kopf herum. So wie Nadine Masson. „Ich bin im Pokemon-Fieber“, sagt die 27-Jährige.

Sie ist „bekennender Fan“, und vieles in ihrem Leben dreht sich um die kleinen Taschenmonster. „Das hat 1999 begonnen“, erinnert sich die Grevenbroicherin, die im wahren Leben im Büro als Sachbearbeiterin berufstätig ist, also einen „ganz normalen Job macht“. Damals kamen die rote und blaue Edition auf den Markt, per Gameboy folgte „Spiel auf Spiel. Ganz ehrlich, meine Schwester und ich haben von Kindesalter an unser komplettes Taschengeld für Spielkonsolen ausgegeben“, zählt sie Anschaffungen von Nintendo, über Xbox oder Playstation auf. Im langen Reigen steht der Pokemon-Hype aber an erster Stelle, „das sind ja sehr häufig Tierfiguren, und Tiere mag ich ohnehin wahnsinnig gerne“. 807 unterschiedliche Figuren wurden mittlerweile entwickelt, Nummer 808 sei gerade kurz vor der Fertigstellung. „Es ist lustig und faszinierend, welch unterschiedliche Charaktere darunter sind“, kennt sie eigentlich zu jedem Profil eine Geschichte. Ihr Liebling ist „Evoli“, ein hundeartiges Wesen – dabei hat Nadine Masson drei Katzen zu Hause, ein Pferd, allerdings im Stall, komplettiert ihre reale Tierwelt.