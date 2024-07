Ein Audio-„Tatort“ aus Grevenbroich Junge Frauen aus Neuenhausen bringen zweiten Krimi als Podcast heraus

Teresa Reisdorf (36) ist in Neuenhausen aufgewachsen und arbeitet als Referentin für Kindertagesstätten für die Rendantur im Erzbistum Köln. Auch Julia Pieter (37) wuchs im Dorf auf und wohnt mit ihrem Ehemann Serge in Düren. Als Buchhändlerin arbeitet sie beim Einhard-Verlag im Bistum Aachen. „Der Name unseres Podcasts ,Klo Vadis’ entstand, weil man im Zelt auf dem Weg zur Toilette ,Hinz und Kunz’ trifft und mit jedem ins Gespräch kommt“, erzählen beiden lachend. Der Podcast thematisiert das Leben im Dorf und ist Medium für die Krimis, die spannend und amüsant sein sollen.