„Playa“ in Grevenbroich : Gastronom bietet Mittelmeer-Flair in Neukirchen

Gastronom bietet Mittelmeer-Flair in Neukirchen

„Playa“ in Grevenbroich

Sand, Strohschirme und Bambus-Möbel: Thomas Stenbrock bietet mediterranes Urlaubsgefühl mitten in Neukirchen. Foto: Stenbrock Foto: Hotel Restaurant Stenbrock

Neukirchen Das Hotel Restaurant Stenbrock hat eine „Playa Neukirchen“ mit dreieinhalb Tonnen Sand am Restaurant eröffnet und bietet mediterranes Flair für Daheimgebliebene. Wann die „Playa“ geöffnet ist.

Sand, Liegestühle – und in der Hand noch einen Cocktail. So lässt sich der Sommer 2021 aushalten. Zwar nutzen längst nicht alle Grevenbroicher die Lockerungen der Corona-Auflagen zu einer Flugreise, doch statt des Mittelmeer-Urlaubs bietet Thomas Stenbrock nun Strand-Feeling mitten in Neukirchen. Der Chef vom Hotel Restaurant Stenbrock und sein Team haben jetzt die „Playa Neukirchen“ vor dem Restaurant eröffnet. „Wir wollen daheim Gebliebenen etwas Urlaubsgefühl vermitteln“, erklärt der 50-Jährige – und hofft nun auf besseres Sommerwetter.