Reaktion auf Antrag der FDP Stadtbetriebe wollen Platanen in der Grevenbroicher City nicht köpfen

Die Platanen müssten um zwei bis drei Meter gekürzt werden, forderten die Freidemokraten vor wenigen Wochen. Ihr Argument: Weil die Bäume so hoch seien, hätten sich Anlieger des Platzes über einen extremen Schattenwurf in ihren Wohnungen beschwert. Zudem hätten Äste auch bereits Teile einer Hausfassade beschädigt. Die Anregung der FDP: Die Bäume sollten von ihrer hohen Kathedralen- in eine niedrige Dach-Form zurückgeschnitten werden.