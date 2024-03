Grevenbroicher können hoffen Planen am Schlossbad werden wohl dieses Jahr fallen

Das Schlossbad als eine Hauptattraktion der Stadt Grevenbroich könnte in diesem Jahr auch optisch diesem Anspruch gerecht werden. Jedenfalls nährte Monika Stirken-Hohmann, ehemalige Kämmerin der Stadt und mittlerweile Geschäftsführerin der NEW aktiv Grevenbroich GmbH, am Mittwoch im Sport- und Bäderausschuss die Hoffnung darauf, dass das seit Jahren mit Gerüsten und Planen verschandelte Hauptgebäude in absehbarer Zeit optisch besser dastehen könnte.