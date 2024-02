Pläne für das Kraftwerk So sieht die Zukunft von Frimmersdorf aus

Die Zukunft des Kraftwerks Frimmersdorf stand jetzt auf der Tagesordnung einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Planung und Strukturwandel. Dabei ging der Stadtplaner Professor Peter Jahnen vom Aachener Büro „HJPplan“ ausführlich auf das Werkstattverfahren ein, das insgesamt 25 Monate in Anspruch nahm. Seine Kernbotschaft: Der Umbau und Betrieb des zentralen Kraftwerksbaus ist wirtschaftlich machbar. Das hätten Untersuchungen gezeigt, an denen unter anderen Ingenieure, Planer, Sanierungsfachleute, Rechtsanwälte, Brandschutzsachverständige und Experten für Rechenzentren beteiligt waren. Nachfolgend die wichtigsten Pläne fürs Kraftwerk.



Was wird unter Denkmalschutz gestellt? Der zentrale Kraftwerksbau mit dem 40 Meter hohen Schwerbau, der E-Warte und der 550 Meter langen Maschinenhalle bleibt erhalten, er soll künftig für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden. Im Bereich der Blöcke A bis D plant der Landschaftsverband Rheinland (LVR) einen Denkmalpfad, auf dem Besucher künftig den Weg der Kohleverstromung nachvollziehen sollen. In diesem Abschnitt sollen unter anderem sechs Kühltürme, das dazugehörende Pumpenhaus, die Grabenbunker mit Absetzer und Baggern sowie die Wasseraufbereitung erhalten bleiben. Auch das Pförtnerhaus sowie das viergeschossige Verwaltungsgebäude mit Werksküche und Kantine bleiben von der Abrissbirne verschont.