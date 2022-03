Pizza, Burger und Wraps in Grevenbroich : Warum sich die Eröffnung von „Pizzacab“ verzögert

Grevenbroich Mit einer Filiale im Grevenbroicher Stadtzentrum soll das Franchise-Konzept „Pizzacab“ weiter wachsen. Es kommt aber zu Verzögerungen. Was die Gründe sind und wann die Filiale eröffnen soll.

Schilder mit der Aufschrift „Zu vermieten“ im Schaufenster des Geschäftsraums in dem eigentlich bereits am 1. März eine Filiale von „Pizzacab“ eröffnen sollte, haben in den vergangenen Tagen bei einigen Grevenbroicherin Fragen aufgeworfen. Hat der Franchise-Nehmer schon vor der Eröffnung aufgegeben? „Nein“, sagt Habib Soori, der den Pizza-Lieferservice in der Innenstadt etablieren will. Nur ein Teil des Geschäftsraums an der Kölner Straße 17 soll vermietet werden, nämlich der vordere, neben dem Café Breiden. Die Pizzeria soll im hinteren Teil des Gebäudes entstehen, die Zufahrt soll über die Straße „Am Zehnthof“ erfolgen. „Nur die vordere Fläche wird anderweitig vermietet“, sagt der Unternehmer.