Lebensmittel per App Picnic startet Lieferdienst jetzt auch in Grevenbroich

In Neuss fing für Picnic in Deutschland alles an: Dort eröffnete der Online-Supermarkt im April 2018 seinen ersten Hub. Fortan ist das Unternehmen gewachsen und beliefert nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 600.000 Kunden. Schon kurz nach dem Start in der Quirinusstadt sei auch aus Grevenbroich großes Interesse an dem Lieferservice angemeldet worden. Bislang sei eine Expansion in den eher ländlich geprägten Bereich aber keine Option gewesen, sagt Sprecher Richard Streck.