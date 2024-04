Pflanzentauschbörse am Schneckenhaus Pflanzenliebhaber aus Grevenbroich im Tausch-Rausch

Es war die siebte Pflanzentauschbörse am Sonntag im Schatten des „Schneckenhaus“ und sie sollte erneut ein Erfolg werden. Die Veranstaltung war wieder von den Imkern, dem Förderverein Grünes Klassenzimmer und den Stadtbetrieben organisiert worden. Ralf Dietrich, Leiter des Schneckenhauses, war mehr als zufrieden. Wer kam, egal ob mit oder ohne Tauschinteresse, konnte auf Anhieb erkennen, dass die Natur in diesem Jahr früher erwacht ist als sonst üblich. Tulpen prägen noch das Bild. „Sie werden nicht mehr lange blühen“, kündigte Dietrich an.