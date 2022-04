Pflanzenbörse in Grevenbroich : Hier wird das Schneckenhaus zum Gärtner-Treff

Die Aussteller bauten ihre Stände am Umweltzentrum Schneckenhaus auf. Am Sonntag kamen einige Besucher mit „grünem Daumen“. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich Tausch und Plausch: Die Pflanzenbörse in Grevenbroich stieß am Sonntag auf gute Resonanz. Mehrere Vereine präsentierten dort ihr „Grün“ – und ließen keine Fragen der Besucher offen.

Nach zwei Jahren Zwangspause hat es am Sonntag wieder eine Pflanzen(tausch)börse am Grevenbroicher Schneckenhaus gegeben – mit guter Resonanz. Vertreten waren beispielsweise Mitglieder des Gartenbauvereins Gustorf-Gindorf. Sie glänzten mit ihrem Wissen. „Meine Fette Hexe war ruckzuck weg“, sagte Vereinsvorsitzende Elisabeth Pfankuchen. Das Blattgewächs mit den fleischigen Blättern trage schöne Blüten in Rosa – Blüten, die die Bienen anziehen. „Eine Frau hat alles in Blau mitgenommen“, erzählte Gerda Henrich vom Gartenbauverein. Sie hatte, wie die meisten Besucher, nichts zum Tauschen mitgebracht, stattdessen gab es eine kleine Spende.