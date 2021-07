Pflanzaktion in Grevenbroich : Mehr Natur auf Grasfläche an Pfarrkirche

Sie halfen bei der Pflanzaktion kräftig mit: Lina, Johanna, Paula, Franziska, Barbara Sterzel, Birgit Steins. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kapellen Fleißige Helfer schaffen in Eigeninitiative einen mediterranen Natur- und Kräutergarten an der Pfarrkirche in Kapellen. Sie könnte Vorbildcharakter haben.