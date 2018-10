Pflanzaktion im Tiergehege Grevenbroich

Aus Spendengeldern wurden drei Eichen finanziert.

Die Idee dazu entstand, wie Silvia Kluth berichtet, bereits rund um den City-Frühling. Auf Initiative des Grevenbroicher Unternehmer Teams, kurz „Gut“, das derzeit aus 13 Mitgliedern besteht, sowie der Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) wurden die jüngsten Festbesucher zu einer Mal-Aktion eingeladen. Thema sollten Bäume in allen Arten und Blütezuständen sein. Unterstützt von kreativen Eltern und malbegeisterten Großeltern brachten die Kinder vor der NGZ-Geschäftsstelle im Reisebüro ihre Ideen aufs Papier. „Nach Abschluss des Festes wurden aus der wahren Bilderflut drei Gewinner gezogen“, berichtet Silvia Kluth. Neben einer Urkunde und einem Buch, natürlich zum Thema Wald, war der Hauptgewinn für alle Kinder die Pflanzung eines eigenen Baumes.

Bäume pflanzt man aber am besten im Herbst – und der ist nun kalendarisch eingetreten, weshalb die Kleinen jetzt mit Schippe und Schaufel in der Erde aktiv wurden. Bei strahlendem Sonnenschein und der tatkräftigen Unterstützung von Stadtförster Frank Wadenpohl, Hans Georg Schiffer vom Vorstand der SDW sowie einigen „Gut“-Mitgliedern, Eltern und Bürgermeister Klaus Krützen fanden die Bäume im Eselgehege ein neues Zuhause, wo sie Wurzeln schlagen sollen. In die Erde gesetzt wurden übrigens zwei Mooreichen und eine Schwarznuss. Und damit die Neulinge wiedergefunden werden können, tragen sie jetzt Namensplaketten der Kinder.