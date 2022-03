Pferdezucht in Grevenbroich : Erster Nachwuchs in der Barrensteiner Pferdezucht

Erster Nachwuchs in der Barrensteiner Pferdezucht

Pferdezucht in Grevenbroich

Barrenstein Auf dem größten Reiterhof Grevenbroichs ist das erste Fohlen des Jahres zur Welt bekommen. Bald soll es Spielkameraden bekommen. Drei weitere Pferde-Babys sind unterwegs.

Joana und Tobias Römer haben im vergangenen Jahr den Joistenhof in Barrenstein gepachtet und dort ihren Traum von einer Reitanlage realisiert. Das erste Fohlen hat dort nun das Licht der Welt erblickt: „Römer‘s Breaking News“ heißt der kleine, mittlerweile zwei Wochen alte Hengst. „Er ist ein sehr aufmerksames Fohlen und beobachtet sehr genau, was die Menschen in seinem Umfeld machen“, sagt Joana Römer.