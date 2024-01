Spiritueller Zwischenruf Eine Alternative zu Vorsätzen für das neue Jahr

auch, wie leicht und schnell man hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibt. Wäre es vielleicht nicht doch besser und ehrlicher, keine Vorsätze zu fassen? Es gibt eine Sache, die allen Vorsätzen gemein ist: Man will etwas bewegen. Aber was, wenn gerade darin der große Fehler liegt? Wie wäre es, wenn wir nicht etwas machen, sondern etwas lassen würden? Wenn wir vor allem die Vorstellung loslassen würden, wie unser Leben aussehen soll. Damit meine ich nicht, dass wir ohne Sinn und Verstand in den Tag hineinstolpern. Ich meine damit, dass wir den Tag erst einmal kommen lassen. Wir können den neuen Tag anschauen und fragen, was er uns sagen will. Mit unseren Gedanken und Gefühlen können wir mit dem neuen Tag in Dialog treten. Aus dieser Interaktion kann sich der Tag entfalten – Stunde für Stunde.