Sicherheitslandung in Indien Passagier rastet aus – wie ein Grevenbroicher den Flug nach Bangkok erlebte

Es ist 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen deutscher Zeit, als Steven Sürder über die Videoplattform Tiktok eine Botschaft verbreitet. Der Hemmerdener steht im WC-Bereich eines Airbus A 380 der Lufthansa, auf dem Nachtflug von München nach Bangkok. Er filmt sich selbst und spricht in die Kamera: „Das ist echt das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig Angst habe.“ Der Unternehmer nennt den Grund für seine Sorge: „Wir haben hier einen Typen im Flugzeug, der Amok läuft. Er droht, uns alle umzubringen, er zieht sich nackt aus, versucht Sachen anzuzünden und zerstört Handys.“