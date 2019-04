Musik in Grevenbroich: „Pascal Vocal“ feiert sein Jubiläum

Musik in Grevenbroich

Grevenbroich Zum 25-Jährigen begeisterte der Chor bei einem Konzert im Bernardussaal.

„Pascal Vocal“, ein Chor des städtischen Pascal-Gymnasiums, wurde 1994 von Lehrern und Eltern gegründet. Von Anfang an ist der Musiklehrer Stefan Krüger der Leiter. Mittlerweile gehören den gut 40 Sängerinnen und Sängern auch Ehemalige des Gymnasiums an. „25 Jahre Pascal Vocal“ feierte der Chor jetzt mit einem Jubiläumskonzert im voll besetzten Bernardussaal.

Schulleiter Manfred Schauf bezeichnete den Chor als ein „Aushängeschild der Schule“ und hob die Bedeutung als musikalische Institution innerhalb der Kultur Grevenbroichs hervor. Das Programm war geradezu ein „Best of“ des letzten Vierteljahrhunderts – oder wie es Stefan Krüger bezeichnete: „Ein Fest der musikalischen Anarchie.“ Wer wusste schon bis zu diesem Abend, dass Anarchie derart unterhaltsam sein kann. Als Motto hatte der Chor „Sing, sing, sing with a Swing“ des Jazztrompeters Louis Prima gewählt. Das Lied wurde in der Coverversion von Benny Goodman zum Jazzstandard (1936).

Das vielfältige Repertoire reichte von Madrigalen aus der Renaissance über Opernchöre bis zu Evergreens und Popsongs. Das bekannte französische Trinklied „Tourdion“ (um 1530) gestattete dem Chor, auch A-capella-Qualitäten zu zeigen, nur die Frauenstimmen versprachen mit herrlichem Kopfschmuck „Bei mir bistu sheyn“. Die meisten Gesänge wurden von einem souverän aufspielenden Instrumentalensemble und Stefan Krüger am Flügel begleitet. Unter den Instrumentalisten trat Elisabeth Wand (Violoncello) mit einer wunderbar transparent gespielten Elegie von Jacques Offenbach hervor. Cordula Berner interpretierte mit mächtigem und rundem Sopran einige Soli, darunter Franz Schuberts „Ständchen“. Weil „Pascal Vocal“ in seinen Konzerten immer Musik mit Lyrik verbindet, rezitierte Folker Banik Texte von Heinrich Heine, Kurt Weill und Erich Kästner. Die Zuhörer durften sich nicht nur begeistern lassen, sondern mitfeiern. In der Pause gab es Schampus und von einem freundlichen Team eine Geburtstagstorte.