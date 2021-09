Schulleiter in Grevenbroich : Manfred Schauf bei Festakt am „Pascal“ verabschiedet

Der neue Schulleiter Gerhard Bodewein, sein Vorgänger Manfred Schauf und Christina Berkner von der Elternpflegschaft (v.l.). Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Zahlreiche Wegbegleiter verabschiedeten sich am Freitag bei einer Veranstaltung in der Schul-Aula von Manfred Schauf. Warum er vielen als „Komplexitäts-Bewältiger“ in Erinnerung bleiben wird.

Bei einem Festakt am Freitag ist der langjährige Leiter des Pascal-Gymnasiums offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Seinen letzten Arbeitstag hatte Manfred Schauf allerdings schon am 29. Januar – pandemiebedingt musste er „leise“ gehen, sein Abschied konnte damals nur im kleinen Rahmen gefeiert werden. Mit der großen Veranstaltung in der Schul-Aula haben Schüler, Lehrer, Vertreter von Rat und Verwaltung sowie zahlreiche weitere Wegbegleiter Schaufs Engagement nun noch einmal eingehend und in größerem Rahmen gewürdigt.

Der Physik- und Englischlehrer Manfred Schauf war 2004 nach 22 Jahren am Neusser Quirinus-Gymnasium Schulleiter am „Pascal“ geworden und hat die Schule in den vergangenen Jahren geprägt. In seine Amtszeit fallen beispielsweise die schrittweise Einführung des Ganztags und die Stärkung des naturwissenschaftlichen Bereichs – und in seiner Zeit wurde das Gymnasium zur Unesco-Projektschule. Manfred Schaufs Nachfolger Gerhard Bodewein würdigte den Pensionär als „Motivator, Motor, Chef und Mensch“ und bezeichnete ihn angesichts etlicher gemeisterter Herausforderungen als „Komplexitäts-Bewältiger“. Er habe Schauf auch persönlich viel zu verdanken, sagte Bodewein und bedankte sich bei ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auch Bürgermeister Klaus Krützen würdigte Manfred Schauf für seinen Einsatz an der Grevenbroicher Schule. Der Rathaus-Chef griff den Begriff „Komplexitäts-Bewältiger“ auf und schlug eine Brücke zur Politik: Ähnlich wie beim Lehrerkollegium gebe es auch dort manch „verhaltensoriginelle“ Kollegen. Krützen muss es wissen: Er selbst war vor seiner Zeit als Bürgermeister Rektor zweier Hauptschulen. Manfred Schauf habe das „Pascal“ mit Engagement geleitet und Herausforderungen „mit Bravour gemeistert“. Krützen sagte, er werde Schaufs Abi-Rden vermissen.

Zwischen den Reden am Freitag sang der Chor „Pascal Vocal“, der sich aus Lehrern, Ehemaligen und Freunden des Gymnasiums zusammensetzt. Begleitet wurden die Sänger von Stefan Krüger am Klavier. Auch Schüler beteiligten sich am Festakt, tanzten beispielsweise zum Song „Jerusalema“.