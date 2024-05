Partnerschaftsverein Grevenbroich Mit dem Rad in die Partnerstadt

Info

Tradition Eine hölzerne Katze gilt als Symbol und Glücksbringer der 1981 besiegelten Städtepartnerschaft zwischen Grevenbroich und Saint Chamond. Seither pendelt sie in unregelmäßigen Abständen zwischen den beiden Kommunen hin und her.

Name Couramiaud – der ungewöhnliche Name der Holzkatze – entstand bereits im Mittelalter. In einer kuriosen Zeremonie zu Ehren des Heiligen Johannes wurde seinerzeit ein mit schwarzen Katzen gefüllter Weidenkorb aufgehängt und angezündet. Der brennende Korb wurde herabgelassen, die erschrockenen, laut miauenden Katzen wurden durch die Straßen gejagt, um den Teufel zu vertreiben. Couramiaud setzt sich aus dem Verb „court“ (er rennt) und dem Miau-Schreien der Katzen zusammen. Übrigens nennen sich Bewohner der Partnerstadt gerne selbst Couramiauds oder Saint-Chamonais.