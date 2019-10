Straßenverkehr in Grevenbroich-Gustorf : Ausweichbucht soll Probleme auf Erlenstraße lösen

Gustorf Bereits am Stadtteilgespräch in Gustorf waren die Verkehrsprobleme auf der Erlenstraße Thema, nun macht sich die FDP-Fraktion in einem Antrag für den Rat am Donnerstag für eine Lösung stark.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Die Stadtverwaltung soll sich die Parksituation „auf der Erlenstaße im Bereich der Hausnummer 16 und 37“ ansehen „und prüfen, ob durch die Einrichtung eines Parkverbotes“ eine Ausweichbucht geschaffen und der Verkehrsfluss verbessert werden kann.

Auf Teilen der Erlenstraße parken zahlreiche Autos, die ordnungsgemäß in einer langen Parkbucht oder auf der anderen Seite am Straßenrand abgestellt werden. Das Problem: Bei Gegenverkehr kommen Autofahrer oft auf der Fahrbahn nicht aneinander vorbei, Wenn sie keine Lücke am Straßenrand finden, muss rückwärts rangiert werden. Dadurch kommt es, wie Besucher beim Stadtteilgespräch mit Bürgermeister Klaus Krützen schilderten, zu gefährlichen Situationen.

Der Vorschlag der Liberalen: Auf einer der privaten Zufahrten, die in die Erlenstraße münden, soll auf einem heutigen Stellplatz ein Parkverbot ausgewiesen werden. Dadurch würde eine Ausweichbucht zwischen den parkenden Autos entstehen. Die können Autofahrer nutzen, um den Gegenverkehr vorbei zu lassen.

Eine solche Bucht hat die FDP bereits vor zwei Jahren beantragt. Die Verwaltung habe aber 2017 empfohlen, kein Parkverbot einzurichten. Dem sei der Ausschuss gefolgt, die FDP hatte sich enthalten. Nun kommt der Lösungsvorschlag nach dem Stadtteilgespräch erneut auf die Tagesordnung. „Bürgermeister Klaus Krützen sicherte zu, das prüfen zu wollen“, betont Fraktionschef Markus Schumacher.

(cso-)