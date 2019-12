Fall aus Hemmerden : Panne bei „Aktenzeichen XY“ auf der Suche nach Mörder von Claudia Ruf

Die eingeblendete Telefonnummer zum Fall Claudia Ruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ist falsch. Foto: Screenshot ZDF

Grevenbroich Am Mittwochabend wurde der Mordfall Claudia Ruf bei „Aktenzeichen XY“ aufgegriffen. Entscheidende Hinweise gingen während der Live-Sendung nicht ein. Das kann damit zu tun haben, dass das ZDF zunächst eine falsche Telefonnummer verkündet hatte.

Der Fall Claudia Ruf bewegt seit Wochen die Menschen in der Region Grevenbroich und darüber hinaus. Die damals Elfjährige war 1996 im Stadtteil Hemmerden entführt, sexuell missbraucht und ermordet worden. Schon 1997 war der Fall Thema in der ZDF-Sendung. Heute, 23 Jahre später, wurde der Fall neu aufgerollt, die Ermittler haben zu einem Massengentest aufgerufen.

Durch die erneute Thematisierung des Falls in der quotenstarken ZDF-Sendung wollte die Polizei auch jene Männer erreichen, die seit 1996 aus Hemmerden weggezogen sind. Das betrifft rund 600 Männer. Die Sendung wird jedes Mal live aufgezeichnet, damit Zuschauer die Möglichkeit haben, noch während der Show Hinweise abzugeben. Im Fall Claudia Ruf gingen bis zum Ende der Sendung am Mittwochabend nur wenige Hinweise ein. Ein Grund dafür könnte aber auch Fehler in der TV-Sendung sein.