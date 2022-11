Paketdienst-Fahrzeuge aus der Fußgängerzone heraushalten Logistik-Konzept für die Grevenbroicher City geplant

Der rege Lieferverkehr in der Fußgängerzone ist für viele ein Ärgernis. Die Stadtbetriebe Grevenbroich (SBG) arbeiten zurzeit an einer Lösung, um die City künftig von Paketfahrzeugen zu entlasten. Das Team um Vorständin Monika Stirken-Hohmann will einen sogenannten Micro Hub in der Innenstadt installieren. Erste Schritte sind unternommen worden.