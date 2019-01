Gitarrenunterricht in der Schlossstadt: Ottmar Nagel feiert Dienstjubiläum an der Musikschule Grevenbroich

Grevenbroich Schon als kleiner Junge hat er „alles, was Töne macht oder ein Geräusch erzeugt“, gern ausprobiert. Aus der Leidenschaft wurde ein Beruf, seit 40 Jahren ist Ottmar Nagel inzwischen im öffentlichen Dienst.

Was der inzwischen 64-Jährige zu vermitteln versucht, ist nicht nur ein spezifisches Können – „jedes Instrument stellt seine eigenen Herausforderungen“. Für mindestens ebenso wichtig erachtet der gebürtige Gocher „Spaß und Freude des Musikmachens“ zu transportieren. Und zwar nicht nur einem kleinen Kreis, sondern am liebsten jedermann. Das Image von der Tochter aus gutem Hause, die an der Musikschule Klavier lernt, sei längst passé. „Natürlich gibt es noch immer die Spitzenförderung“, etwa für Wettbewerbe wie Jugend musiziert. Diese Wettbewerbe sind wichtig, weil die „Schüler so ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten und das für das weitere Musikerleben motiviert“. Parallel dazu ist die Breitenförderung genauso relevant. „Kreisweit geht die Musikschule Grevenbroich Kooperationen mit Grundschulen und weiterführenden Schulen ein.“ Seit April 2012 trägt Ottmar Nagel als Stellvertreter von Musikschulchefin Ruth Braun-Sauerwein hier Verantwortung.„Ich mache nicht bloß einen Job, ich bin glücklich in meinem Beruf“, schwärmt er über die verschiedenen Aufgaben, vor allem aber die Arbeit mit seinen Schülern.