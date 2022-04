Osterride in Grevenbroich : Osterhasen auf Motorrädern als Feiertags-Highlight

Am Samstag fuhren die Biker durch den Rhein-Kreis Neuss. Start der Tour war in Grevenbroich auf dem Parkplatz der Firma Wassenberg. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Grevenbroich Uli Stein vom Verein Kraftspenden war am Samstagvormittag begeistert: Bei allerbestem Motorradwetter sollte der 2. Osterride ein voller Erfolg werden.

Rund 300 Maschinen trudelten auf dem Gelände der Firma Wassenberg ein. Die Biker hatten sich beziehungsweise ihre Maschinen passend zum Osterfest gestylt. Hasenohren am Helm waren das Mindeste. Es sollte über Neuss nach Dormagen und dann über die Dörfer wieder zur Von-Goldammer-Straße gehen. Rund 100 Motorräder waren irrtümlich bei Polo in Jüchen vorgefahren. Sie schlossen sich dem deutlich über einen Kilometer langen Konvoi an. Es gab keine Stürze zu beklagen und an Spenden kamen rund 2200 Euro zusammen – die Veranstalter hatten auf 3000 Euro gehofft, waren jetzt aber alles andere als enttäuscht.

Wilfried Broich aus Grevenbroich nahm mit seiner schweren Yamaha teil. Den pinkfarbenen Hasenanzug hatte seine Freundin genäht. Thorsten Jansen aus Wuppertal mit Wurzeln in Neuss konnte nicht wählerisch sein: „Die Hasenanzüge in Braun waren ausverkauft.“ Also schwang er sich in einem rosafarbenen Hasenfell auf seine Yamaha 1300. Christian Kuczera gehörte zu den Osterhasen, die Harley Davidson fuhren. Die Biker führten Benzingespräche und ließen auch todernste Themen nicht aus. Norbert Harff, ein Motorrad-Urgestein aus Rheydt, hatte diesmal darauf verzichtet, mit einem seiner Motorräder am Osterride teilzunehmen: Er war mit einem weißen Kastenwagen samt Anhänger gekommen, um liegengebliebene Biker samt ihrer Motorräder aufzunehmen. Zum Glück musste von diesem Service niemand Gebrauch machen. Friedhelm Weichert von den Motorradfreunden Rhein-Erft, die den Osterride gemeinsam mit dem Verein Kraftspenden organisiert hatte, startete auf seiner KTM Duke 690 mit seinem Sohn Mats (11) als Sozius. Jörgen Klein von den Vereinigten Motorradstaffeln Ruhrgebiet/Düsseldorf/Neuss und fünf Mitstreiter halfen der Polizei beim Blockieren der Straßen. Die Biker machten die Anwohner der Von-Goldammer-Straße neugierig, sie hielten die ungewohnten Bilder mit ihren Kameras fest.