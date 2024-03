Osterride 2024 Kantenrost-Gespann und Harleys – Biker-Party in Grevenbroich mit Rekordbeteiligung

Man trank Malzbier, verzehrte eine Currywurst mitsamt Brötchen oder erwarb einen Button gegen eine Spende, und das war auch gut so: So kommen Spendengelder zusammen für einen guten Zweck. „In den vergangenen Jahren waren immer zwischen 2.500 und 3.000 Euro zusammengekommen“, sagte Torsten Zur. Man unterstütze das Kinderhospiz Schmetterling „und diverse andere Projekte“. Unter dem Motto „Grevenbroicher für Grevenbroicher“ war der Verein Kraftspenden Grevenbroich gegründet worden. „Uli Stein ist in Rente gegangen, der Verein wird jetzt von René und „Mausi“ Kluth geleitet“, erklärte Zur.