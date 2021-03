Südstadt-Förderverein startet Kunst-Aktion :  Jecke Hühner werden für den guten Zweck bemalt

Südstadt Der Südstadt-Förderverein hat sich der Aktion „Creative Help“ der Pulheimer Künstlerin Bertamaria Reetz angeschlossen. Die bemalten Hühner sollen später versteigert werden – der Erlös soll an Jugendeinrichtungen und Schulen gehen.

Kurz vor Ostern wurden sie verteilt – doch zum Eierlegen sind sie nicht bestimmt. Vielmehr sollen die etwas mehr als einen Meter großen, noch kreidebleichen Hühner in den nächsten Wochen bunt bemalt und anschließend meistbietend versteigert werden. Für einen guten Zweck. Der Erlös soll Jugendlichen aus Grevenbroich zugute kommen.

Christoph Bongers vom Jugendtreff GoT hat drei bekommen, ebenso Sabine Klung von der Grundschule St. Joseph. Und auch Wolfgang Zoller von der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule und Erasmus Scheufer vom Erasmus-Gymnasium wurden mit jeweils drei Hühner-Rohlingen aus Polyesterharz beglückt. Nicht ohne Hintergedanken: Aus den unscheinbaren Figuren sollen ihre Schüler kleine Kunstwerke schaffen – am besten in Team-Arbeit.