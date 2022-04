Osterferien in Grevenbroich : Alte Feuerwache bietet erstmals eine „Kinderschutzwoche“

Grevenbroich Das Team der Alten Feuerwache möchte Kindern spielerisch beibringen, sich selbst zu behaupten, Gefahren richtig einzuschätzen und Nein zu sagen. Was für die Osterferien geplant ist und wer das Programm ermöglicht.

Im Osterferienprogramm der Alten Feuerwache dreht sich dieses Jahr alles um das Thema Kinderschutz und Prävention: „Bärenstarke Kids“ lautet das Motto. In dem von pädagogischen Fachkräften konzipierten Programm sollen Kinder auf spielerische Weise lernen, sich selbst zu behaupten – und Nein zu sagen, zum Beispiel bei Gewalt, Drogen, Mutproben und Erpressung. So soll in mehreren Übungen trainiert werden, auf eigene Gefühle zu hören, aber auch die Gefühle anderer richtig zu erkennen.

Das Team der Alten Feuerwache möchte mit der ersten Grevenbroicher Kinderschutzwoche ein Angebot schaffen, das Vor- und Grundschulkinder in ihrer Entwicklung und in dieser Altersphase stärkt. „Die Corona-Pandemie hat sämtliche Generationen vor große Herausforderungen gestellt und den Alltag für alle verändert. Kinder und Jugendliche wurden durch die Einschränkungen jedoch besonders belastet. Auf Sport, unbeschwertes gemeinsames Spiel und Erlebnisse in der Gruppe mussten viele junge Menschen in den vergangenen zwei Jahren immer wieder verzichten“, heißt es in einer Mitteilung der Alten Feuerwache.