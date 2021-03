Ortsumfahrung von Kapellen : „Pro O“ hält L 361n nach Gutachten für alternativlos

Kapellen/Wevelinghoven Nach der Veröffentlichung eines Gutachtens durch den Landesbetrieb Straßen NRW will die Initiative „Pro O“ den Bau der umstrittenen Trasse vorantreiben.

Die Mitglieder des Vereins „Pro O“, der sich für die Ortsumfahrung von Kapellen durch den Bau der L 361n starkmacht, sehen sich nach der Veröffentlichung eines Gutachtens durch den Landesbetrieb Straßen NRW in ihrer Auffassung bestätigt, dass die Variante II zum Bau der Trasse realisiert werden muss. Das erklärte der Verein am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Demnach sei mit einer Halbierung des Verkehrsaufkommens in Kapellen und auch in Wevelinghoven zu rechnen: Auf der Talstraße in Kapellen beispielsweise soll der Verkehr um 6000 Fahrzeuge pro Tag abnehmen. Die von anderen bevorzugte Variante VII würde den Verkehr auf der Talstraße hingegen nur um 1500 Fahrzeuge pro Tag reduzieren und das Aufkommen auf der Straße „Auf den Hundert Morgen“ um 5500 auf 15.500 Fahrzeuge täglich erhöhen, heißt es. „Das wäre ein Schlag ins Gesicht aller Kapellener Neubürger“, wird der Vorsitzende der Initiative, Wolfgang Esser, in der Mitteilung zitiert: „Der Lückenschluss würde dagegen dasNeubaugebiet um mindestens 2000 Fahrzeuge pro Tag entlasten.“