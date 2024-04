Ortsumfahrung Wevelinghoven Zwei Verletzte bei Unfällen am Samstagmorgen

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 8.41 Uhr. Eine 77-jährige Frau aus Langwaden befuhr die Dorfstraße und bog nach links auf die L142 in Fahrtrichtung Wevelinghoven ab. Wahrscheinlich aufgrund eines internistischen Notfalls kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam schließlich an einer Laterne zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.