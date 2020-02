Bürgeraktion Orkener Park in Grevenbroich : Manfred Bartz ist jetzt Ehren-Chef

Grevenbroich Ein neuer Mann sitzt nun an der Spitze der Bürgeraktion „Orkener Park“. Vor mehr als 15 Jahren hat sie sich vehement für den Erhalt der beliebten Grünfläche stark gemacht.

Der Einsatz hat sich gelohnt, denn heute ist die Grünfläche schöner denn je. Mit viel Engagement hat sich die Bürgerinitiative immer wieder des Parks angenommen, der mittlerweile ein beliebter Treffpunkt für viele Orkener ist. Wahrzeichen des Areals ist eine vom Münchrather Künstler Robert Beerscht aus 1,5 Tonnen Basaltstein geformte Frosch-Skulptur namens „Orki“. Sie soll an die vielen Amphibien erinnern, die vor dem Bau der Siedlung im Jahr 1933 an diesem Ort – der einst „Höppekraade Eng“ hieß – gequakt haben.Längst ist die Natur wieder in den Park eingezogen – und das haben die Orkener sozusagen per Brief und Siegel. Denn 2016 verlieh der Deutsche Naturschutzring der Grünanlage den Titel „Biologischer Trittstein“.