Sondierung beginnt am 22. November : Blindgänger in Grevenbroich-Orken vermutet

Grevenbroich Im Grevenbroicher Stadtteil Orken wird ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Der Verdachtspunkt soll in der kommenden Woche näher untersucht werden. Wie würde eine Evakuierung im schlimmsten Fall aussehen?

Je nachdem, in welcher Tiefe bei der Sondierung Ergebnisse erzielt werden, wird entweder am Montagnachmittag, 22. November, oder am Dienstagnachmittag, 23. November, der Boden geöffnet und nach dem Kampfmittel gesucht. Bestätigt sich der Verdacht, schließt sich die Evakuierung und Entschärfung unmittelbar an.