Nostalgie in Grevenbroich : Der rüstige Oldie der Feuerwehr

Foto: Georg Salzburg (salz) 6 Bilder Das ist der rüstige Feuerwehr Oldie aus Grevenbroich

Hemmerden Bei der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich wird ein Tanklöschfahrzeug von 1954 von neun Feuerwehrleuten liebevoll gepflegt. Alles funktioniert noch. Nur die Bremsen sind derzeit der Schwachpunkt.

Zwei moderne Löschfahrzeuge stehen im Gerätehaus der Löscheinheit Hemmerden der Feuerwehr Grevenbroich rund um die Uhr für Einsätze bereit. Daneben parkt ein Exot, der nicht mehr zu Bränden ausrücken muss. Mit 66 Jahren ist das Tanklöschfahrzeug (TLF) längst im Ruhestand. Doch der Oldtimer wird liebevoll von neun Feuerwehrleuten in Schuss gehalten, die extra dafür die Gruppe „TLF 15 Grevenbroich“ gegründet haben. Der „Tanker“ von 1954 in Grevenbroich ist eines der ältesten Fahrzeuge bei kommunalen Feuerwehren im Umkreis.

Martin Schwabe (52) setzt sich hinter das große Lenkrad, startet den Motor. Die Peilstangen mit den weißen Kugeln zittern. Leben kehrt unter der Motorhaube ein, der 115-PS-Motor beginnt zu brummen. Das ist Musik in den Ohren von Ingo Reiners (46), Einheitsführer in Hemmerden, und den anderen von „TLF 15 Grevenbroich“, die das Zeugnis Grevenbroicher Feuerwehrgeschichte rostfrei erhalten.

Info Daten zum historischen Tanklöschfahrzeug Bezeichnung Tanklöschfahrzeug (TLF) 15 Baujahr 1954 Leistung 115 PS Sitzplätze Sechs für eine Löschstaffel Löschwasser Tank mit 2400 Liter Fassungsvermögen

1954 war das Tanklöschfahrzeug mit der markanten langen Haube der letzte Schrei im Feuerwehrhaus in Grevenbroich. Sechs Feuerwehrleute, ihr Equipment sowie mehr als 2000 Liter Löschwasser transportierte der Mercedes zu Einsätzen. „Später stand der Wagen beim Löschzug Hemmerden, aus diesem Grund haben wir hier ein besonderes Verhältnis zu dem Fahrzeug“, erläutert Ingo Reiners. Anfang der 80er Jahre löste ein moderner Nachfolger das Schauferl ab. Der aber blieb erhalten, wurde bei Tagen der offenen Tür und anderen Veranstaltungen gezeigt und stahl so manchem neuerem Fahrzeug die Schau.

Vieles am Wagen erinnert an vergangene Zeiten: Neben den Blinkern sind an der Kabine noch die alten Winker montiert, mit denen einst der Richtungswechsel angezeigt wurde. Die Fahrerkabine mit Platz für sechs Feuerwehrleute ist weitgehend aus Holz, im hinteren Teil dient eine einfache Holzbank dem Personentransport. Das Armaturenbrett vor dem großen Lenkrad ist sehr überschaubar ausgestattet. „Das TLF muss mit Zwischengas gefahren werden. Zum Lenken braucht der Fahrer viel Kraft. Und wenn man anhalten will, muss man kräftig auf die Bremse steigen“, schildert Reiners. Die Bremsen sind zurzeit der wunde Punkt. Wegen eines Defekts daran darf der Wagen derzeit nicht in den Straßenverkehr, doch das soll sich natürlich bald ändern.

Schließlich haben die neun Feuerwehrleute schon viel an „ihrem“ TLF geschafft. Noch vor zwei Jahren nagte der Zahn der Zeit kräftig am Oldie. „Ein Kotflügel rostete stark, der Lack war stumpf“, berichtete Reiners. „Das sah böd aus.“ Der Löschzugführer und andere gründeten 2018 die Gruppe „TLF 15 Grevenbroich“ und machten sich ans Werk. Der Kotflügel wurde von Experten geschweißt und neu schwarz lackiert. Die Holzleitern auf dem Dach wurden in vielen Stunden Arbeit geschliffen und manches mehr. „Wir wollen das Fahrzeug nicht komplett auseinander nehmen, sondern wir gehen in kleine Schritten vor“, erzählt Martin Schwabe, der privat eine spanische Bultaco, ein Motorrad von 1968, pflegt.

Bei den Arbeiten kann das Team etliche Erfahrungen einbringen. Reiners und Nico Robrecht (27) beispielsweise sind gelernte Kraftfahrzeugmechaniker. Und Klaus Wendland (63) weiß unter anderem viele Details aus der Feuerwehr-Geschichte beizusteuern.

Neben den Bremsen steht weitere Arbeit an – so sind Seitenklappen, hinter denen die Feuerwehrausstattung lagert, verzogen. Dem Verlust von Motoröl soll auch ein Ende gemacht werden, und irgendwann zum Schluss soll der Wagen komplett neu lackiert werden.

Zur Finanzierung der Arbeiten „wollen wir jetzt einen Förderverein ins Leben gerufen, außerdem suchen wir Sponsoren“, sagt Ingo Reiners. Denn etwa die Bremsen-Reparatur „wird nicht ganz preiswert“.