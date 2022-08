Zu Oktoberfest-Hit aus der Schlossstadt : Grevenbroicher tanzt Polonaise im Fernsehgarten

Grevenbroich/Mainz TV-Premiere für den Oktoberfest-Hit „made in Grevenbroich“: Das „Königlich Bayrische Vollgas-Orchester“ ist mit dem Song „Wiesn, I Steh auf Di“ live aufgetreten. Auch Produzent Danky Cigale sorgte für Stimmung.

Ein strahlender Danky Cigale, der in der ZDF-Kult-Show Polonaise tanzt: Das gibt es nicht alle Tage. Dem Grevenbroicher Musikproduzenten war in jedem Fall anzusehen, dass er mächtig stolz ist, dass es „sein“ Oktoberfest-Song in den von Andrea Kiewel moderierten Fernsehgarten geschafft hat. Klar, dass Cigale selbst einen Teil zur guten Stimmung bei dem Live-Auftritt des „Königlich Bayrischen Vollgas-Orchesters“ am Sonntagmittag beigetragen hat. Die Männer um Frontsänger Gerry Grass jedenfalls haben dem Publikum mächtig eingeheizt – die Polonaise quer durch die Reihen des gut gefüllten ZDF-Geländes war da nur die Spitze des Eisbergs.

Nichtsdestotrotz kam die „Wiesn-Hymne“ aus der Schlossstadt beim Publikum sehr gut an. Schon zu Beginn des knapp dreiminütigen Songs wurde kräftig mitgeklatscht, mitgeschunkelt. „Die Stimmung war bombe“, wie es Danky Cigale beschreibt. Erfahrene Musiker und Produzenten wie er wissen, dass ein Oktoberfest-Hit zur richtigen Zeit präsentiert werden muss. Nur so kann daraus tatsächlich ein Hit werden, der zum eigentlichen Fest einen entsprechenden Bekanntheitsgrad hat. „Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Mit dem Auftritt im Fernsehgarten wurde die Zündschnur gezündet“, sagt Cigale.

Die Macher des Fernsehgartens jedenfalls boten dem Song „made in Grevenbroich“ eine gute Plattform. „Das war ein mega Auftritt“, sagt Cigale, der „Wiesn, I steh auf Di“ gemeinsam mit Christian „Pico“ Lorenz (ebenfalls aus Grevenbroich), Sascha Vodopija und Bernhard Hammerlik geschrieben und über ein bekanntes Schlager-Label an den Start gebracht hat. Die vier Männer konnten das „Vollgas-Orchester“ für sich gewinnen – eine junge Formation, die aber die nötige Wiesn-Erfahrung mitbringt. Denn drei der fünf Bandmitglieder standen schon auf den Bühnen des gigantischen Volksfestes auf der Theresienwiese – etwa für die „Münchner Zwietracht“.

Was jetzt noch fehlt, ist noch mehr Publicity: Immerhin wurde das stimmungsvolle Musikvideo zum Song bei Youtube inzwischen knapp 8000 Mal aufgerufen. „Wir haben auch nach dem Auftritt im Fernsehgarten sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Der Song kommt gut an“, sagt Danky Cigale, der weiterhin kräftig die Werbetrommel für „Wiesn, I steh auf Di“ rühren, Kontakte knüpfen will. Auch damit das „Königlich Bayrische Vollgas-Orchester“ tatsächlich einen Oktoberfest-Hit landet. Mit dem Auftritt im ZDF sind die Musiker ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen. „Richtig los geht’s zwei Wochen vor dem großen Oktoberfest“, sagt Cigale, der in den vergangenen Jahren schon etliche Songs (mit-)produziert hat. Er kündigt an: Die Wiesn-Hymne wird nicht das letzte Projekt gewesen sein. Der Grevenbroicher hat noch mehr in der Pipeline, gerade mit Blick auf den Herbst.