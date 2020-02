ÖPNV in Grevenbroich : UWG setzt sich für Schnellbus-System ein

ÖPNV in Grevenbroich

Claus Schäfer will Autofahrer zum Umsteigen motivieren. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Ein Bus, der über die Standspur der Autobahn 46 fährt, soll Pendler schneller nach Düsseldorf bringen.

Die UWG-Fraktion macht sich für die Einführung eines Schnellbusses in Richtung Düsseldorf stark. Die Stadt Grevenbroich soll sich dabei an den Erfahrungen von benachbarten Kommunen wie Kaarst und Meerbusch orientieren. Ein entsprechender Antrag wurde jetzt für die nächste Sitzung des Haupt-, Finanz- und Demografieausschusses im Rathaus eingereicht.

Der in Grevenbroich geplante S-Bahn-Knotenpunkt werde von den Unabhängigen ausdrücklich befürwortet, sagt Ratsmitglied Claus Schäfer. „Allerdings wird es noch viele Jahre dauern, bis dieses Vorhaben endlich realisiert werden kann“, gibt er zu bedenken. Daher müssten kurzfristige Maßnahmen ergriffen werden, um schon jetzt möglichst viele Autofahrer an den Öffentlichen Personennahverkehr heranzuführen. „Ein Beitrag könnte ein Schnellbussystem sein, mit dem Berufspendler zügig ihre Ziele in Düsseldorf erreichen können“, sagt der Südstädter.