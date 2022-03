Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Grevenbroich wissen müssen

Foto: dpa/Fabian Strauch 7 Bilder Das sind die Landtagskandidaten des Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss II

Grevenbroich Die Landtagswahl am 15. Mai 2022 wählt den 18. Landtag in der Nachkriegsgeschichte Nordrhein-Westfalens. Wir geben eine Übersicht über die Kandidaten, die Briefwahl und blicken auf die vergangenen Landtagswahlen zurück.

Zu welchem Wahlkreis gehört Grevenbroich?

Grevenbroich gehört mit Dormagen, Rommerskirchen und Jüchens Stadtteilen Gierath sowie Bedburdyck zum Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss II. Die Stadt Neuss gehört zum Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I. Merbusch, die anderen Stadtteile Jüchens, Kaarst sowie Korschenbroich gehören zum Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III.

Wer sind die Kandidaten? (Die Liste wird fortlaufend aktualisiert, sollten weitere Kandidaten feststehen.)

Wie lautete das Ergebnis der vergangenen Landtagswahlen 2017?

Im Rhein-Kreis Neuss haben 225.597 Wähler ihre Stimme für den neuen Landtag in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss II gingen damals 33,8 Prozent der Ersttimmen an Rainer Thiel (SPD), 42,2 Prozent an Heike Troles (CDU), 8,4 Prozent an Karl Heinz Meyer (FDP) und 5,7 Prozent der Stimmen an Jürgen Heuchling (AfD). Die Zweitstimmen verteilten sich wie folgt: 35,9 Prozent erhielt die CDU, 29,5 Prozent die SPD, 14,3 Prozent die FDP und 7,7 Prozent die AfD.

Was wird mit der Erst- und Zweitstimme gewählt?

Das Wahlgebiet ist in 128 Wahlkreise eingeteilt. Hier werden mit der Erststimme die jeweiligen Direktkandidaten für den Landtag gewählt. Mit der Zweitstimme wird bestimmt, ob eine Partei in den Landtag einziehen darf - erforderlich sind dafür mindestens fünf Prozent Zweistimmenanteil. Aus dem Zweitstimmen-Ergebnis berechnet sich außerdem die Anzahl der Sitze, die jede Partei im Landtag erhält. Aktuell sind 199 Abgeordnete im Landesparlament vertreten.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt ist jeder, der am Wahltag volljährig ist, einen deutschen Pass besitzt und mindestens 16 Tage vor dem Wahltag einen Erstwohnsitz in NRW angemeldet hat. Laut Landeswahlleiter sind 2022 rund 13,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Jeder Wahlkreis soll ähnlich viele Wahlberechtigte vertreten. Dieses Kriterium für die Einteilung gilt 2022 erstmals: In der Vergangenheit wurden die Wahlkreise auf Grundlage der Einwohnerzahl eingeteilt. Daher sind Großstädte wie Köln oder Düsseldorf in mehrere Wahlkreise geteilt, während ländliche Regionen nur durch einen oder zwei Kreise vertreten werden.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Natürlich kann auch bei der NRW-Landtagswahl 2022 wieder am Wahltag aber auch bereits vorher per Briefwahl abgestimmt werden. Dafür muss bis zum 13. Mai um 18 Uhr ein entsprechender Antrag bei der Gemeinde gestellt werden. Der Wahlbrief muss dann am Wahltag bis 18 Uhr beim zuständigen Wahlamt vorliegen. Wer seine Briefwahl-Unterlagen nicht im Vorfeld der Wahl abschickt, kann die Unterlagen auch am Wahltag noch persönlich abgeben.

Wann schließe die Wahllokale?

Die Wahllokale schließen am 15. Mai 2022 um 18 Uhr, anschließend beginnt die Auszählung. Zum selben Zeitpunkt werden die ersten Prognosen der Meinungsinstitute veröffentlicht - diese basieren auf Umfragen vor den Wahllokalen. Gegen 18.30 Uhr kann mit einer ersten Hochrechnung - basierend auf dem Zwischenstand der Auszählung - gerechnet werden, mit einem vorläufigen Endergebnis ist nicht vor den frühen Morgenstunden des Folgetags zu rechnen. 2017 stand dieses Ergebnis erst um 4 Uhr morgens fest.

(sas)