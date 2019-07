Kostenpflichtiger Inhalt: Ideen für Grevenbroich : Lebensmittel-Discounter plant Supermarkt und Kita für Neuenhausen

Eine erste, noch nicht endgültige Planung: Supermarkt und Tagesstätte liegen in unmittelbarer Nähe. Die beiden Gebäude werden durch Parkplätze und eine Grünzone getrennt. Grafik: Norma. Foto: CDU

Neuenhausen Die CDU hat Kontakt mit Norma aufgenommen. Der Lebensmittel-Discounter will sich an der Wupperstraße in Neuenhausen ansiedeln. Gleichzeitig plant er den Bau einer neuen Kindertagesstätte mit fünf Gruppen.