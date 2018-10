Noch kein Königsanwärter in Elfen-Belmen

schützenfest in Elfgen-Belmen : Ein Traumwetter begleitete das letzte Schützenfest der Stadt

Das Königspaar Harald und Johanna Bocheneck freute sich über ein gelungenes Schützenfest in Elfgen-Belmen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Elfgen-Belmen Zu den 150 eigenen Schützen kamen in Elfgen-Belmen bei den Festumzügen noch jede Menge Gastmarschierer hinzu, sodass die Zuschauer ein stattliches Regiment zu sehen bekamen.

Das letzte Schützenfest in Grevenbroich war von der Sonne verwöhnt und mit Temperaturen bis 25 Grad ungewöhnlich warm, fast schon sommerlich. Zu den 150 eigenen Schützen kamen in Elfgen-Belmen bei den Festumzügen noch jede Menge Gastmarschierer hinzu, sodass die Zuschauer ein stattliches Regiment zu sehen bekamen. Strahlender Mittelpunkt war das Königspaar Harald (54) und Johanna Bochenek (57). Erster Höhepunkt war der Krönungsball mit der Band „FarbTon“ am Freitagabend. Wolfgang und Monika Gingter merkten an der Dauer und der Lautstärke des Applauses, dass sie ein sehr beliebtes Königspaar gewesen sind, als sie abgekrönt wurden.

Aber das neue Königspaar wurde ebenfalls ausgiebig beklatscht. Seine Popularität musste es am Samstag mit Norman Langen (34) teilen: Der Sänger und Entertainer, bekannt aus der 2011er Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, hatte die Bühne fast eine Stunde lang für sich allein – er kam sehr gut an beim Schützenfest-Publikum. Am Sonntag gab es unter anderem für drei Senioren Beifall: Präsident Ulrich Wilms ehrte für 70-jährige Treue Hans Helpenstein (85) sowie Heinrich und Josef Thelen, die beide 93 Jahre alt sind.



