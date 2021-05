Ausflugsziel im Rhein-Kreis Neuss : Ein Bild von einem Kloster

Foto: Frank Kirschstein 15 Bilder So schön ist das Nikolauskloster im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Es ist ein Ort der Ruhe und der Besinnung, aber auch ein Platz für Genießer und Erholungssuchende: Das Nikolauskloster, unmittelbar neben Schloss Dyck, in Jüchen ist in der Zeit von Pandemie und Lockdown ein gefragtes Ziel. Neben den zahlreichen Besuchern der Messen und Andachten unter freiem Himmel, steuern auch viele Ausflügler das Kloster an. Wir zeigen, was die Menschen dort erwartet.