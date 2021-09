Bürgerschützenverein Wevelinghoven : Nikolai Dohlen leitet nun das Jägercorps

Wevelinghoven Am kommenden Freitag steht beim Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven eine weitere Personalie auf Leitungsebene an: In der Generalversammlung wird der Nachfolger von BSV-Präsident Günter Piel gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Weichen für die Zukunft stellen die Schützen in der Gartenstadt. Nikolai Dohlen ist jetzt neuer Vorsitzender und Major des Jägercorps 1924 Wevelinghoven, das mit 38 Zügen mit mehr als 450 Mitgliedern das größte der drei Corps im Bürger-Schützen-Verein (BSV) Wevelinghoven ist. Am kommenden Freitag, 10. September, steht bei der Generalversammlung 2021 des Bürger-Schützen-Vereins Wevelinghoven mit Vorstandswahlen eine weitere Personalentscheidung auf Leitungsebene an: Nach 39 Jahren Vorstandsarbeit im BSV wird Günter Piel (69) nicht mehr für das Amt des Präsidenten antreten. Sein designierter Nachfolger ist der derzeitige Vizepräsident Marcus Odenthal vom Jägerzug „Volltreffer“.

Nikolai Dohlen, (r.) ist Nachfolger von Reiner Schumacher. Foto: Foto: BSV Wevelinghoven

Neben den Wahlen zu den weiteren Vorstandspositionen wird der Vorstand den Mitgliedern vorschlagen, Günter Piel und zwei weitere verdiente Schützen als Ehrenmitglieder zu wählen.

Gleich drei Versammlungen stehen am Freitag auf der Tagesordnung, da die erste und zweite Generalversammlung 2020, die wegen Corona verschoben werden mussten, nachgeholt werden. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf dem Wevelinghovener Sportplatz. Teilnehmen dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete. Einlass ist ab 17 Uhr.

In der Mitgliederversammlung des Jägercorps wurde zuvor Nikolai Dohlen (42), der bisherige Schriftführer des BSV Wevelinghoven, zum Vorsitzenden und Major gewählt. Reiner Schumacher war nach 30-jähriger Vorstandsarbeit im Jägercorps als erster Vorsitzender und Major nicht angetreten. Eine Überraschung für den 70-Jährigen: Die Jäger wählten ihn einstimmig zum Ehrenmajor, Schumacher war sichtlich gerührt. Als letzte Amtshandlung verlieh er er seinen letzten persönlichen Majorsorden seinem langjährigen Weggefährten – dem Corpsspieß Peter Dohlen.

Der Nachfolger im Majorsamt – Nikolai Dohlen vom Jägerzug „Die Jägermeister“ – ist alles andere als ein Unbekannter im heimischen Brauchtum. Seit dem Jahr 2000 ist er im Gesamtvorstand des Bürger-Schützen-Vereins Wevelinghoven aktiv. 2007 übernahm er das Amt des Schriftführers und war damit für die kommunalen Anträge des Vereins sowie die Pressearbeit zuständig. Im Vorstand des Jägercorps war er von 2000 bis 2012 Beisitzer.