Neuss: Windrad-Flügel an der A46 in 110 Meter Höhe abgebrochen

Die Windräder an der Grenze zwischen Neuss und Grevenbroich sind rund 110 Meter hoch. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Ein Rotorblatt eines Windrades nahe der A46 bei Röckrath an der Grenze zwischen Grevenbroich und Neuss ist abgeknickt. Im Umfeld der Unfallstelle sind Straßen gesperrt.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist der 46 Meter lange Flügel eines Windrades bei Neuss-Röckrath abgebrochen. Verletzt wurde niemand. Das abgeknickte Teil des rund 110 Meter hohen Windrads hängt noch am Mast. Derzeit ist die Feuerwehr Neuss mit acht Kräften im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Rund um das Windrad wurde ein Sperrbereich von 500 Metern eingerichtet. Die Autobahn A46 ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, den Bereich der Unfallstelle zu meiden. Straßen, die in den Gefahrenbereich führen, werden durch das Tiefbauamt abgesperrt. Der Betreiber des Windparks kümmert sich um die Sicherung und Reparatur des Windrades. Die Höhe des Sachschadens kann, so die Feuerwehr, zur Stunde noch nicht beziffert werden