Fünf Minuten reichten aus Geldbörsen aus Autos in Neuss und Grevenbroich gestohlen

Mit roher Gewalt gingen die Diebe hingegen in Neuss an der Straße "Am Südpark" vor. Dort haben sie die Scheibe eines Autos eingeschlagen, um an die Geldbörse im Innenraum zu gelangen. Die Täter schlugen zwischen Montag, circa 22.20 Uhr, und Dienstag, circa 8.30 Uhr, zu.