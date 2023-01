Sie legte das Geld an Neusser Straße ab Grevenbroicherin übergibt falschen Polizisten ihr Erspartes

Mit dieser Geschichte setzte der Unbekannte die Seniorin unter Druck. Sie müsse nun, weil auch bei der Bank vermutlich ein Komplize der Tatverdächtigen arbeite, Geld abheben und zur Sicherheit der Polizei übergeben. Das abgeholte Bargeld sollte sie in eine schwarze Plastiktüte packen und an der Neusser Straße ablegen. Dies tat die so verunsicherte Grevenbroicherin gegen 15.30 Uhr.