Event in Grevenbroich : Aero-Club sagt Flugplatzfest auf der Gustorfer Höhe ab

In diesem Jahr fällt das Flugplatzfest des Aero-Clubs aus. Foto: A. Tinter

Rhein-Kreis Die Vorbereitungen für September 2021 laufen bereits. Aber für das laufende Jahr sah der Aero-Club Grevenbroich-Neuss keine Möglichkeit, die beliebte Veranstaltung zu organisieren. Man befürchtete zu viele Aufklagen.

Wie in jedem Jahr haben die Vorbereitungen des Aero-Club Grevenbroich-Neuss für die Sause auf der Gustorfer Höhe frühzeitig begonnen. Für die Ehrenamtlichen sei es in jedem Jahr eine große Herausforderung, solch ein Fest auf die Beine zu stellen. Mitten hinein in diese Vorbereitungen platzte die Corona-Pandemie, vebunden mit der Ansage, das alle alle Großveranstaltungen bis auf weiteres abzusagen sind.