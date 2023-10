Polizei sucht Hinweise Falsche Bauarbeiter bestehlen 86-jährige

Ein Betrugsfall an der Montanusstraße beschäftigt die Polizei. Am Donnerstag um 14.25 Uhr soll sich die Tat ereignet haben. Laut Polizei klingelte ein Mann an der Haustür und gab vor, auf einer nahen Baustelle zu arbeiten. Dort habe es einen Rohrbruch gegeben. Er müsse kontrollieren, ob im Haus Schäden entstanden seien. Die 68-jährige Bewohnerin ging mit ihm ins Bad. Auf der Straße sah sie später zwei Personen, darunter den Mann, der in ihrer Wohnung war. Die beiden hätten sich in Richtung Buckaustraße entfernt. Dann fiel der Bewohnerin auf, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war. Die Männer werden als 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie sollen eine schwarz-graue Arbeitshose und schwarze Kappen getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 3000 entgegen.